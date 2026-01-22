নড়াইলে কালিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি বহিষ্কার

নড়াইলে কালিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি বহিষ্কার
নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি সরদার আনোয়ার হোসেনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে আনোয়ার হোসেনের বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য নড়াইল জেলাধীন কালিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি সরদার আনোয়ার হোসেনকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
এমএইচএ/এমআইএইচএস