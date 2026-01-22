  2. রাজনীতি

চট্টগ্রাম-৪ আসন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
আসলাম চৌধুরী পারিবারিক কবরস্থান এবং নগরী ও সীতাকুণ্ডের বিভিন্ন মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছেন

চট্টগ্রাম-৪ সীতাকুণ্ড এবং চসিক ৯-১০নং ওয়ার্ড নির্বাচনি এলাকায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী এফসিএ পারিবারিক কবরস্থান এবং নগরী ও সীতাকুণ্ডের বিভিন্ন মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরু করেছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে ফৌজদারহাট জলিলস্থ স্টেশন ফকিরা জামে মসজিদে ফজরের নামাজ আদায়ের পর পারিবারিক কবরস্থানে পূর্বপুরুষদের কবর জিয়ারত করেন। এ সময় এলাকাবাসীও তার সঙ্গে জিয়ারত এবং মোনাজাতে অংশ নেন।

পরে এদিন সকাল ৮টায় চট্টগ্রাম নগরীর উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ডের কর্নেলহাট এলাকায় অবস্থিত হযরত মাঈনুদ্দিন শাহ (র.) এর মাজার জিয়ারত করেন। মাজার জিয়ারতের পাশাপাশি তিনি স্থানীয় জনগণ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে কিছু লিফলেট বিতরণ করেন। সকাল ৯টায় আসেন ছলিমপুর ওভারব্রিজ এলাকায় অবস্থিত হযরত কালু শাহ (র.) এর মাজারে। সেখানে জিয়ারত ও মাদরাসা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

এরপর আসলাম চৌধুরী যান ফৌজদারহাট এলাকায় অবস্থিত হযরত শফিউর রহমান হাশেমী (র.) এবং মুস্তাকিম হাশেমী (র.) এর মাজারে। এ সময় মাজার জিয়ারত শেষে তিনি স্থানীয় এলাকাবাসীর সঙ্গেও কুশল বিনিময় করেন।

পূর্বনির্ধারিত শিডিউল আসলাম চৌধুরী এরপর যান ভাটিয়ারীর মাদামবিবির হাটে অবস্থিত শাহজানিয়া শাহ (র.) এর মাজার জিয়ারতে। তারপর তিনি জিয়ারত করেন ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবস্থিত বার আউলিয়া মাজার। জিয়ারত শেষ করেই যান কুমিরার ডাল-চাল মিয়ার মাজারে। সেখান থেকে যান বাঁশবাড়ীয়ায় অবস্থিতি ওয়ারিশ শাহ (র.) মাজারে।

আসলাম চৌধুরী তারপর মুরাদপুরের ফকিরহাটের সাদেক মাস্তান (র.) এর মাজার এবং সর্বশেষ পৌরসভাস্থ পন্থিশাহ (র.) মাজারের মধ্য দিয়ে প্রথমদিনের প্রচারণা এবং মাজার জিয়ারত কর্মসূচী সমাপ্ত করেন।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপি নেতা ডা. কমল কদর, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু, আকবর শাহ থানার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাঈনুদ্দিন চৌধুরী, উত্তর কাট্টলী বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব রফিক উদ্দিন, শামসুল আলম, সেলিম উদ্দিন, আব্বাস রশিদ, ডা. কমল কদর, গাজী মো. সুজা উদ্দিন, মোহাম্মদ মোরছালিন, জহুরুল আলম জহুর, ফেরদৌস আহমেদ মুন্না, শাহেদ আকবর, ফেরদৌস আলম, নুরুল আনোয়ার, খোরশেদ মেম্বার, জয়নাল আবেদীন দুলাল, জাকির হোসেন, সালেহ আহম্মদ সলূ, ইমরোজ সেলিম মিনু, শেখ সাহাবউদ্দিন, মো. জাহাঙ্গীর, খ ম নাজিম উদ্দিন, জাহিদুল হাসান, মোজাহের উদ্দিন আশরাফ, নুরুদ্দিন মো. জাহাঙ্গীর, রবিউল হক, সালামত উল্ল্যাহ, মো. ইদ্রিস মিয়া, মুক্তিযোদ্ধা মহরম আলী, আকবর হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান হিরু, সরোয়ার কামাল, নুরুল আজিম সবুজ, আনোয়ারুল আজিম মুকুল, সাহাব উদ্দিন, ফজলুল করিম চৌধুরী, হেলাল উদ্দিন মেম্বার, হারুনুর রশিদ ইব্রাহিম, গিয়াস উদ্দিন টুনু, আলাউদ্দিন মনি, হেলাল উদ্দিন বাবর, মো.কোরবান আলী সাহেদ, ইসমাইল হোসেন, কামরুল ইসলাম বাবলু, মো. সামির।

এদিকে ধানের শীষ ও আসলাম চৌধুরীর সমর্থনে বিকালে চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনি এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ডে একযোগে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

