ঢাকা-১১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী এম এ কাইয়ুমের প্রচারণা শুরু

ঢাকা-১১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী এম এ কাইয়ুমের প্রচারণা শুরু
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ড. এম এ কাইয়ুম আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বেলা সোয়া ৩টার দিকে রাজধানীর গোদারাঘাট এলাকায় গণসংযোগের মাধ্যমে তিনি এ কার্যক্রম শুরু করেন।
প্রচারণার প্রথম দিনে বাড্ডা থানা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল কাদের বাবুর নেতৃত্বে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, শ্রমিক দল, মহিলা দলসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী কর্মসূচিতে অংশ নেন।
নেতাকর্মীরা গোদারাঘাট, গুলশান-বাড্ডা লিংক রোড, মধ্যবাড্ডা, উত্তর বাড্ডাসহ আশপাশের এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করেন এবং ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে ভোট চেয়ে মিছিল করেন।
এ সময় বাড্ডা থানা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ইমদাদুল হক ইমদাদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ওয়ালিউর রহমান দিপু, সদস্য সচিব নাসির উদ্দিন খান, যুবদলের আহ্বায়ক আজিজুল হক সংগ্রাম, সদস্য সচিব মীর বাবু, ছাত্রদলের আহ্বায়ক আশরাফুল হক এবং সদস্য সচিব দ্বীন ইসলামসহ যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের স্থানীয় শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
ধানের শীষের প্রার্থী ড. এম এ কাইয়ুমের প্রচারণায় অংশ নেন নেতাকর্মীরা/ছবি: মাহবুব আলম
প্রচারণা চলাকালীন বাড্ডা থানা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল কাদের বাবু বলেন, আজ থেকে আমাদের আনুষ্ঠানিক নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হলো। আমরা ঢাকা-১১ আসনের প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় যাবো। সাধারণ জনগণকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবো।
এদিকে, প্রথম দিনে ঢাকা-১১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রচারণা ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। আগামী দিনগুলোতে নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে গণসংযোগ ও সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
অন্যদিকে, এ আসনে ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের প্রার্থী জাতীয় নাগরিক কমিটির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি এদিন নিজ নির্বাচনি এলাকায় কোনো প্রচার-প্রচারণা ও গণসংযোগ করেননি। সকালে তিনি কেন্দ্রীয়ভাবে এনসিপির নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেন। এছাড়া, এদিন বিকেলে রাজধানীর মিরপুরের আদর্শ স্কুল মাঠে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেন।
