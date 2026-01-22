নির্বাচনি প্রচারণার প্রথম দিনে বিএনপির পাঁচ কর্মসূচি প্রকাশ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে তফসিল অনুযায়ী বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেছে বিএনপি। প্রচারের প্রথম দিনই দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নীতিগত কর্মসূচি ও জনসম্পৃক্ততার পাঁচটি উদ্যোগ তুলে ধরেছে বিএনপি।
বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কর্মসূচির বিস্তারিত তুলে ধরেন বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহ্দী আমিন।
তিনি বলেন, জনগণের মতামতকে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতেই বিএনপি এই পাঁচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর মাধ্যমে দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গঠনের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন।
তারেক রহমানকে পরামর্শ দিন
প্রথম কর্মসূচি হিসেবে ‘তারেক রহমানকে পরামর্শ দিন’ উদ্যোগের কথা জানান মাহ্দী আমিন। তিনি বলেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সারাদেশের মানুষের কাছ থেকে মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার থেকে পোস্টার ও ড্যাংলারের (বিজ্ঞাপন) মাধ্যমে একটি বিশেষ কিউআর কোড প্রচার করা হচ্ছে। ওই কিউআর কোড স্ক্যান করে যে কেউ সরাসরি নিজের মতামত ও পরামর্শ পাঠাতে পারবেন।
লেটার টু তারেক রহমান
এই দ্বিতীয় কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকরা চিঠি, ইমেইল বা অনলাইনে মতামত পাঠিয়ে সরাসরি তারেক রহমানের কাছে নিজেদের ভাবনা ও প্রত্যাশা তুলে ধরতে পারবেন। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা গুলশান-২ (হাউজ-১০সি, রোড-৯০)। ইমেইল করা যাবে [email protected] ঠিকানায়। এ ছাড়া facebook.com/LetterToTariqueRahman ফেসবুক গ্রুপ ও letter2tr.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও মতামত জানানো যাবে।
ম্যাচ মাই পলিসি
তৃতীয় কর্মসূচি হিসেবে ‘ম্যাচ মাই পলিসি’ নামের একটি সোয়াইপ-ভিত্তিক ওয়েব অ্যাপের কথা জানান মাহ্দী আমিন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানো, নীতিভিত্তিক আলোচনা ও তরুণদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে এ অ্যাপের মাধ্যমে সারাদেশ থেকে তিন লাখের অধিক মানুষ বিএনপির বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা নিয়ে মতামত দিয়েছেন।
তরুণদের সঙ্গে নীতিনির্ধারণ আলোচনা
চতুর্থ কর্মসূচি ‘দ্য প্ল্যান: ইয়ুথ পলিসি টক উইথ তারেক রহমান’। মাহ্দী আমিন জানান, নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে সিলেট সফরের সময় বৃহস্পতিবার সকালে তারেক রহমান স্থানীয় তরুণদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। এতে ১৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১২৭ শিক্ষার্থী অংশ নেন।
সভায় কর্মসংস্থান, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, তথ্যপ্রযুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান উপস্থিত ছিলেন।
আটটি লিফলেট
পঞ্চম কর্মসূচি হিসেবে বিএনপির বিভিন্ন খাতভিত্তিক নীতিমালা নিয়ে তৈরি আটটি লিফলেটের কথা তুলে ধরেন মাহ্দী আমিন। তিনি বলেন, এসব লিফলেট নিয়ে সম্প্রতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা উপস্থিত থেকে বিএনপির নীতিগত অবস্থান পর্যালোচনা করেন।
মাহ্দী আমিন জানান, বিএনপি ২০১৬ সালে ভিশন-২০৩০, পরে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ২৭ দফা এবং ২০২৩ সালে ৩১ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে নীতিনির্ভর রাজনীতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।
তিনি বলেন, বিএনপি বিশ্বাস করে যে জনগণের সম্পৃক্ততা ও মতামতের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আসন্ন নির্বাচনে জনগণ ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিএনপিকে বিজয়ী করবে।
