বিদেশি মদতে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা চলছে: আমিনুল হক
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণার দ্বিতীয় দিনে ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমিনুল হক ধর্মের অপব্যবহার, তথ্য জালিয়াতি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভোটারদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। এ সময় তিনি বলেন, কিছু রাজনৈতিক শক্তি বিদেশি মদতে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে মিরপুরের-১২ নম্বর মেট্রোরেল পল্লবী স্টেশনের সামনে থেকে গণসংযোগ কর্মসূচি শুরুকালে এক পথসভায় তিনি এ আহ্বান জানান।
আমিনুল হক বলেন, যারা ধর্মকে রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে ভোট আদায়ের চেষ্টা করছে, তারা মূলত ধর্মের নামে মিথ্যাচার করছে এবং ধর্মপ্রাণ মানুষকে প্রতারণা করছে। জান্নাত দেওয়ার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ। কোনো ব্যক্তি বা কোনো নির্বাচনি প্রতীক কাউকে জান্নাত দিতে পারে না। তাই রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার থেকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
বিএনপির অবস্থান তুলে ধরে জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক এই অধিনায়ক বলেন, বিএনপি সবসময় ধর্মীয় ও ইসলামিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। দলটি কখনো ধর্মকে রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে না। আমাদের লক্ষ্য একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, যেখানে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।
বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলে ধরে আমিনুল হক বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী চক্র সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের তথ্য সংগ্রহ করছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এটি জালিয়াতি বা জাল ভোটের একটি গভীর ষড়যন্ত্র হতে পারে।
এ বিষয়ে তিনি সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোনো অবস্থাতেই এমন স্পর্শকাতর তথ্য কারও সঙ্গে শেয়ার করা উচিত নয়।
বিদেশি ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, কিছু রাজনৈতিক শক্তি বিদেশি মদতে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে বিএনপি কোনো ষড়যন্ত্রে পা দেবে না এবং জনগণের রায়কেই চূড়ান্ত বলে সম্মান জানাবে।
পল্লবী স্টেশন এলাকা থেকে শুরু হওয়া এ গণসংযোগ কর্মসূচিতে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। এ সময় আমিনুল হক ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন এবং লিফলেট বিতরণ করেন।
কেএইচ/এএমএ