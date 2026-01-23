দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশন করার প্রতিশ্রুতি জামায়াত আমিরের

দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশন করার প্রতিশ্রুতি জামায়াত আমিরের
জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করলে দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশন করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দিনাজপুরের বড় মাঠে আয়োজিত ১০ দলীয় ঐক্যের নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন।
জামায়াত আমির আরও বলেন, কৃষিকে আর পুরান ধাঁচে চালানো হবে না। এখানে আধুনিকায়ন করে, আধুনিক লজিস্টিক সরবরাহ করে নায্য মূল্যে তা কৃষকের হাতে তুলে দিয়ে আমরা কৃষির উৎপাদন বাড়িয়ে তুলবো।
ডা. শফিকুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, কৃষি পণ্য উৎপাদন করার পর বাজারে তার সঠিক মূল্য পাওয়া যায় না। সংরক্ষণের অভাবে অনেক সময় উৎপাদিত ফসল ধ্বংস হয়ে যায়। এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ফসলের নায্য মূল্য দেওয়া হবে।
তিনি বলেন, আমরা আপনাদের কথা দিচ্ছি, ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে। ফসল ও সবজির সংরক্ষণও নিশ্চিত করা হবে। জায়গায় জায়গায় ফসল ও সবজির সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা হবে। সারা বছর দেশের মানুষ ন্যায্য দামে কৃষি পণ্যগুলো পাবেন বলেও আশ্বাস দেন জামায়াত আমির।
এসব কারা করবে—প্রশ্ন রেখে জামায়াত আমির বলেন, যারা মানুষের তকদির নিয়ে টানাটানি করে তারা, নাকি যারা আল্লাহর ভয় করে তারা? আমাদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনারা যদি একটি সরকার গঠন করার সুযোগ পান তাহলে দেশ কেমন হবে? আমি বলি আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন হয়েছে তার চেয়ে ভালো হবে। ওরা নির্বাচিত হয়েছে ছয় মাসও হয়নি, ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। ওরা নির্বাচিত হয়েছে এক বছরের জন্য, আমরা সুযোগ পাব পাঁচ বছরের জন্য। সেই পাঁচ বছর আমরা এই দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জনবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।
জামায়াত আমির বলেন, আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাদকসেবী নাই, বখাটে নাই, গুন্ডা-পাণ্ডা নাই, বাইরের গুন্ডা পাণ্ডা নাই। আজ সেখানে আছে সুষ্ঠু পরিবেশ আর শিক্ষার প্রতিযোগিতা। ওই রকম বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখি, ওই বাংলাদেশই আমাদের মিশন এবং আমরা গড়বো।
শফিকুর রহমান বলেন, আমরা ওই বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে বিচার অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না, যেখানে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-স্বশিক্ষিত সবার জন্য অধিকার সমান হবে। ওই বাংলাদেশ আমরা চাই যেখানে ধর্মে ধর্মে আর কোনো সংঘাত হবে না বরং একই বাগানের বিভিন্ন ধরনের গাছ হিসেবে আমরা বাস করবো সম্মান ও ভালোবাসা দিয়ে।
আরএএস/এমএমকে