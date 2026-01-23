  2. রাজনীতি

চিকিৎসকদের ওপর হামলায় জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি বিএনপির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির লোগো/ফাইল ছবি

দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের ওপর একের পর এক হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম। সেই সঙ্গে তিনি জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি তুলেছেন।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এই দাবি জানান।

রফিকুল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ওপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনা চিকিৎসাসেবা প্রদানে নিরাপদ কর্মস্থল নিয়ে চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের দাবির গুরুত্ব আবারও নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। গত কয়েক দিনে এই নিয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনটি চিকিৎসক নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে।

তিনি বলেন, এটি যেন এক নিয়মে পরিণত হচ্ছে যে, চিকিৎসকদের ওপর হামলা হবে, সাময়িক নিন্দা-প্রতিবাদ হবে, আবার সব আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। এভাবে চলতে পারে না। রোগী ও চিকিৎসক সুরক্ষা আইন কাগজে-কলমে নয়, এর বাস্তবিক প্রয়োগ আজ একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত হয়ে পড়েছে। যা নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করে রোগী ও চিকিৎসকদের মধ্যে আস্থা পুনরায় স্থাপন করতে পারে।

রফিকুল ইসলাম হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সব দোষীকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন। একই সঙ্গে দেশের সব হাসপাতালে চিকিৎসকদের জন্য একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানান।

