ইশরাক হোসেন
ধর্মের লেবাসধারী চাঁদাবাজ-ভণ্ডদের বাংলাদেশে রাজত্ব করতে দেবো না
জামায়াত ধর্মের লেবাস ধারণ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে—এমন মন্তব্য করে ঢাকা-৬ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেছেন, ধর্মের লেবাসধারী এই চাঁদাবাজ ও ভণ্ডদের আমরা বাংলাদেশে রাজত্ব করতে দেবো না।
তিনি বলেন, বর্তমানে সরকারি দল জামায়াত এবং জামায়াতই ঢাকা-৬ আসনের সবচেয়ে বড় চাঁদাবাজ।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে কবি নজরুল ইসলাম কলেজের সামনে নির্বাচনি প্রচারণার সময় তিনি এসব কথা বলেন।
ইশরাক হোসেন বলেন, এই চাঁদাবাজ ও ভণ্ডদের আমরা বাংলাদেশে রাজত্ব করতে দেবো না। যারা ধর্মের নামে চাঁদাবাজি ও লুটপাট করছে, তারা বর্তমান সরকারের ছত্রছায়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে সর্বত্র দখলদারত্ব কায়েম করেছে।
‘তারা ব্যাংক, হাসপাতাল ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান দখল করে রেখেছে। ধর্মের লেবাস ধারণ করে তারা জনগণকে বোকা বানাচ্ছে ও প্রতারণা করছে।’
ইশরাক হোসেন বলেন, এই রাজাকার, একাত্তরের ঘাতক-দালালরা আমার মা-বোনদের ইজ্জত নিয়েছে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের হত্যা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি কঠোর জবাব দেবে।
আব্দুল্লাহ আল কাওসার/এমকেআর/জেআইএম