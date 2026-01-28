ঢাকা-১৬ আসনে নির্বাচনি প্রচারে বাধার অভিযোগ আবদুল বাতেনের
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারে একটি দল বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ঢাকা-১৬ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. আবদুল বাতেন। তিনি বলেন, উঠান বৈঠকের সময় প্রতিপক্ষ দলের লোকজন উসকানিমূলক আচরণ করে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে মিরপুরের একটি রেস্তোরাঁয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ অভিযোগ করেন তিনি।
এতে ঢাকা-১৬ আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পরিচালক নাসির উদ্দিন এবং সদস্য সচিব আশরাফুল আলমসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অভিযোগ করে আবদুল বাতেন বলেন, প্রতিপক্ষের প্রার্থী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এনআইডি নিয়ে টাকা দেওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও সাজানো নাটক। এ বিষয়ে কোনো ধরনের প্রমাণ নেই।
আবদুল বাতেন বলেন, চাঁদাবাজি, মাদক ও সন্ত্রাসের মতো কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আসনের অন্তর্গত এলাকায় বসবাসরত বিহারী জনগোষ্ঠীর জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হবে এবং তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনি এলাকায় পর্যাপ্ত খেলার মাঠ নেই— এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু-কিশোর ও তরুণ সমাজের সুস্থ বিকাশের জন্য খেলার মাঠের ব্যবস্থা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হবে।
