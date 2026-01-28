শেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি স্থগিত

শেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি স্থগিত
শেরপুর জেলা বিএনপির ৪১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই কমিটি স্থগিত থাকবে বলে জানিয়েছে দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম এবং সদস্যসচিব এ বি এম মামুনুর রশিদ পলাশের নেতৃত্বাধীন শেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি স্থগিত করা হয়েছে।
তবে এ বিষয়ে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি।
