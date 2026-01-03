হাসনাত আবদুল্লাহ
এক হাতে ফ্যামিলি কার্ডের ঘোষণা, অন্য হাতে হিজাব খুলে নেওয়া দ্বিচারিতা
বিএনপির সমালোচনা করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, এক হাতে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার ঘোষণা আর অন্য হাতে নারীদের হিজাব খুলে নেওয়া—এ ধরনের দ্বিচারিতা চব্বিশ পরবর্তী বাংলাদেশের মানুষ আর গ্রহণ করবে না।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় কুমিল্লা টাউনহলে জামায়াতে ইসলামীর আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে নারী নির্যাতনের ঘটনাই বেশি ঘটছে।
গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘কিছু টেলিভিশন চ্যানেল গত ১৭ বছর ধরে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ‘দেশদ্রোহী’ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে। অথচ এখন সেই একই গণমাধ্যম বিএনপির ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।
তিনি বলেন, এই দালাল মিডিয়া খুব সূক্ষ্মভাবে মানুষের কনসেন্ট ম্যানুফ্যাকচার করছে।
কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের নাম উল্লেখ করে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, এসব গণমাধ্যমে কাজ করা সাংবাদিকরা নিজেরাই জানান, সত্য সংবাদ প্রকাশে বাধা দেওয়া হয়। তিনি বলেন, আগামী চূড়ান্ত বিপ্লব হবে দালাল মিডিয়ার বিরুদ্ধে।
প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্দেশে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আপনারা কোনো দলের নন। আপনারা ২০ কোটি জনগণের।
হাসনাত আবদুল্লাহ পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন উপহার দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এর মাধ্যমেই জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার সম্ভব।
তারেক রহমানের বক্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এনসিপি মনোনীত এই প্রার্থী। তিনি বলেন, ‘রাষ্ট্র সংস্কার ও বিচারব্যবস্থা নিয়ে তার স্পষ্ট অবস্থান এখনো পরিষ্কার নয়। হাসিনার শুধু ব্যক্তি নয়, পুরো ব্যবস্থার সংস্কার দরকার।’
ক্ষমতায় গেলে এক মাসের মধ্যেই কুমিল্লাকে বিভাগ ঘোষণা করা হবে জানিয়ে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, কুমিল্লা দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্যের অবসান ঘটানোই নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অন্যতম অঙ্গীকার।
