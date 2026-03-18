১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩০টি পদে ১৯১ জনকে নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ এপ্রিল বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি পাসে চাকরি প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী এবং অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ৩৫ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
অফিসার পদে জনবল নেবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-৪ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৫ নং পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ৬-১৮ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ১৯-৩০ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৩ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
ফ্রেশার প্রার্থীদের নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, আবেদন ফি ২০০ টাকা
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ