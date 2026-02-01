‘ভাইয়ার জন্য দোয়া করবেন, একটা ভোট দেবেন’

‘ভাইয়ার জন্য দোয়া করবেন, একটা ভোট দেবেন’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সারা দেশে দিনরাত নির্বাচনি প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি নিজেই ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। তবে সারাদেশে প্রচারণায় ব্যস্ত থাকায় নিজের আসনে নিয়মিত উপস্থিত থেকে প্রচারণা চালানো সম্ভব হচ্ছে না।
এই অবস্থায় তারেক রহমানের পক্ষে নির্বাচনি মাঠে নেমেছেন তার ছোট ভাই প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমান সিঁথি।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে তিনি রাজধানীর শাহাজাদপুর সুবাস্তু নজর ভ্যালি মার্কেটের সামনে থেকে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ শুরু করেন। পরে গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটের বিভিন্ন দোকানে দোকানে গিয়ে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।
প্রচারণাকালে শামিলা রহমান সিঁথি তারেক রহমানের পক্ষে ভোটারদের কাছে ভোট ও দোয়া চান। এ সময় তিনি বলেন, ‘আজ আমি ভাইয়ার (তারেক রহমান) জন্য এসেছি। আপনারা সবাই ভাইয়ার জন্য দোয়া করবেন আর ভাইয়াকে একটা ভোট দেবেন।’
কেএইচ/এমএমএআর/