সন্ধ্যায় ডা. শফিকুর ও নাহিদের বাসায় যাচ্ছেন তারেক রহমান

প্রকাশিত: ১০:৩৭ এএম, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমান, ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলাম/ফাইল ছবি 

জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আজ সন্ধ্যায় তাদের বাসায় যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টায় প্রথমে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় শফিকুর রহমানের বাসায় যাবেন তিনি। এরপর যাবেন রাজধানীর বেইলি রোডে অবস্থিত নাহিদ ইসলামের বাসায়।

বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, বিএনপি যে ইতিবাচক রাজনীতির সূচনা করতে চায়, এর অংশ হিসেবেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রধানদের বাসায় সৌজন্য সাক্ষাতে যাচ্ছেন তারেক রহমান।

