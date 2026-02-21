  2. রাজনীতি

আজিমপুরে ভাষা শহীদদের কবর জিয়ারত করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২০ এএম, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
আজিমপুরে ভাষা শহীদদের কবর জিয়ারত করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির
ভাষাসৈনিক শহীদ আবুল বরকতের কবরের পাশে দোয়ায় অংশ নিচ্ছেন শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতারা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের কবর জিয়ারত করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় নেতারা।

শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে সংগঠনটির সভাপতি নূরুল ইসলাম সাদ্দাম মোনাজাত করেন। এ সময় ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি ও ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীলরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে,শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাত ১২টা ২৪ মিনিটে প্রথমবারের মতো ভাষাশহীদদের শ্রদ্ধা জানান জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান।

এ সময় জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম, এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন, এমপি হাসনাত আবদুল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আরএএস/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।