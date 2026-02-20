এতিম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইফতার করলেন আসলাম চৌধুরী
সীতাকুণ্ডের কুমিরায় ইসলামীয়া আরাবিয়া মাদরাসার এতিম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইফতার করেছেন চট্টগ্রাম-৪ আসনে ফলাফলে এগিয়ে থাকা মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী এফসিএ। উচ্চ আদালতের নির্দেশে ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে।
শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দ্বিতীয় রমজানে আসলাম চৌধুরী এতিম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইফতারে অংশ নিয়ে বলেন, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের আরবি শিক্ষার পাশাপাশি সব ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে রাষ্ট্রীয় সব কাজে উৎসাহিত করা হবে। তাছাড়া এতিম বলে কাউকে ছোট করাও সমীচীন নয়। ভবিষ্যতে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মাদরাসা পরিচালনা কমিটির পরিচালক মাওলানা আলমগীর, শিক্ষক মাওলানা জসিম উদ্দিন, হাফেজ কাশেম,মুফতি ফখরুল ইসলাম, হাফেজ মোশারফ হোসেন, বিএনপি নেতা ডা. কমল কদর, জয়নাল আবেদীন দুলাল, জহুরুল আলম জহুর,সালেহ আহমেদ সলু, শামশুল আলম আজাদ, আনোয়ারুল আজম মুকুল, শামসুদৌহা, বদিউল আলম বদরুল, ইদ্রিস মিয়া মনির, সালামত উল্লাহ, ইদ্রিছ মিয়া, জাফর ভুইয়া, ফজলুল করিম চৌধুরী, হারুনুর রশিদ ইব্রাহিম, হেলাল উদ্দিন, কামরুল হাসান, রবিউল হোসেন রবি প্রমূখ।
