জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে জায়গা পেলেন শিশির মনির

জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে জায়গা পেলেন শিশির মনির
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ২০২৬-২৮ কার্যকালের জন্য কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠিত হয়েছে।
গত শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার ভার্চুয়াল অধিবেশনে ৮৮ সদস্যের এ কর্মপরিষদ গঠিত হয়। নতুন এ কমিটিতে সদস্য হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।
কমিটিতে আরও রয়েছেন মাহফুজুর রহমান (খুলনা), মাওলানা এ টি এম আজম খান, অধ্যাপক জামাল উদ্দিন, আব্দুস সবুর ফকির, অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডল, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম (পাবনা), ড. আলমগীর বিশ্বাস, দেলাওয়ার হোসাইন, অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান, মাহফুজুর রহমান (ঢাকা), জাহিদুর রহমান, আবিদুর রহমান সোহেল প্রমুখ।
আরএএস/একিউএফ