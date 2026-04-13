পহেলা বৈশাখে বৈরিতা নয়, সংহতি ও নতুন উদ্দীপনার আহ্বান ফখরুলের

পহেলা বৈশাখে বৈরিতা নয়, সংহতি ও নতুন উদ্দীপনার আহ্বান ফখরুলের
বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
সোমবার (১৩ এপ্রিল) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বাণীতে তিনি বলেন, পহেলা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন, যা বাংলাদেশিদের সমগ্র সত্তাকে ধারণ করে। বৈশাখের উষালগ্ন থেকেই এ উৎসব মানুষের মনে শান্তি ও আনন্দের আবহ তৈরি করে।
নববর্ষের প্রথম প্রহরে তিনি দলের সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী ও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, বাংলা নববর্ষ জাতীয় জীবনের এক আলোকিত ও আনন্দময় উৎসব, যেখানে বৈরিতা ও দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সবার হৃদয়ে প্রাণ-প্রাচুর্য্য সঞ্চারিত হওয়া উচিত।
বাণীতে তিনি উল্লেখ করেন, নববর্ষ সংহতির প্রতীক। নতুন বছর মানেই অতীতের ব্যর্থতা ও জীর্ণতা পেছনে ফেলে নতুন উদ্দীপনা ও কর্মপ্রবাহে সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার। গত বছরের নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার অভিঘাত কাটিয়ে শান্তি, স্বস্তি ও সহাবস্থান ফিরিয়ে আনার ওপরও জোর দেন তিনি।
মির্জা ফখরুল বলেন, মানুষে মানুষে বিভাজন দূর করে পহেলা বৈশাখ পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যে ভরে উঠুক—এটাই প্রত্যাশা।
ইতিহাসে বাংলাদেশিদের স্বাতন্ত্র্যধর্মী পরিচয়ের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ধর্ম, লোকাচার, রাজনীতি ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এ স্বাতন্ত্র্যবোধ জাতির বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে।
তিনি বলেন, প্রতিটি উৎসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো ধনী-গরিব নির্বিশেষে সব মানুষের মিলন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি। নতুন বছরের প্রথম দিনের আলোয় মহান আল্লাহর কাছে দেশের সকল মানুষের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন তিনি।
বিএনপি মহাসচিব আবারও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, নতুন বছর সবার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় জীবনে সুখ ও শান্তি বয়ে আনুক।
