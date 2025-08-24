মালদ্বীপে বাংলাদেশিকে জিম্মি করে অর্থ দাবির অভিযোগ, আটক ২
মালদ্বীপের রাজধানী মালে এক বাংলাদেশি নাগরিককে জিম্মি করে তার পরিবারের কাছে টাকা দাবির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দুই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ।
শুক্রবার রাত আনুমানিক ১২টা ৪০ মিনিটে পুলিশে অভিযোগ আসে যে, এক বাংলাদেশিকে আটকে রেখে মারধর করা হচ্ছে এবং অপহরণকারীরা তার পরিবারের কাছ থেকে অর্থ দাবি করছে।
স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, পুলিশ ভুক্তভোগীর মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে তার অবস্থান শনাক্ত করে এবং মালের এসআই গেস্টহাউস থেকে তাকে উদ্ধার করে। এ সময় ঘটনাস্থলেই দুইজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেপ্তাররা হলেন—বাংলাদেশি নাগরিক মুহাম্মদ আজিজুল (৩৭) ও সাদীগুল মিয়া (৩৭)। আদালত তাদের ১৫ দিনের হেফাজতে পাঠিয়েছে। পুলিশের তথ্যমতে, তারা বৈধ ভিসা ছাড়াই মালদ্বীপে অবস্থান করছিল।
আদালতে জবানবন্দিতে আজিজুল স্বীকার করেন যে তিনি ভুক্তভোগীকে আঘাত করেছেন। তার দাবি, দীর্ঘদিন কাজ করেও পারিশ্রমিক না পাওয়ায় ক্ষোভ থেকেই এ ঘটনা ঘটেছে।
অন্যদিকে, সাদীগুল দাবি করেন, তিনি কাউকে অপহরণ বা আক্রমণ করেননি, কেবল সেই কক্ষেই থাকতেন যেখানে ভুক্তভোগীকে আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।
মালদ্বীপে অবৈধ অভিবাসন একটি বড় সংকটে পরিণত হয়েছে। দেশটিতে অবস্থানরত অবৈধ অভিবাসীদের একটি বড় অংশই বাংলাদেশি।
এমআরএম