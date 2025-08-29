সাত মাসে মালয়েশিয়া থেকে ২৮ হাজারের বেশি অভিবাসী বহিষ্কার

সাত মাসে মালয়েশিয়া থেকে ২৮ হাজারের বেশি অভিবাসী বহিষ্কার
চলতি বছরের শুরু থেকে জুলাই পর্যন্ত ২৮ হাজারেরও বেশি অভিবাসীকে বহিষ্কার করেছে মালয়েশিয়া। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুতিন ইসমাইল এক লিখিত বিবৃতিতে জানান, ১৯৫৯/৬৩ সালের অভিবাসন আইনের অধীনে ১ জানুয়ারি থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত মোট ২৮৫২৫ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে ২১০৩৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ (৭৪ শতাংশ), ৬১৪৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা (২১ শতাংশ), ৭৭৮ জন ছেলে (৩ শতাংশ) এবং ৫৬৩ জন মেয়ে (২ শতাংশ)।
তিনি বলেন, বহিষ্কার হওয়াদের মধ্যে ইন্দোনেশীয়রা সবচেয়ে বেশি (১১০৮৫), তার পরে রয়েছে মিয়ানমারের নাগরিক (৪৮৮৫) এবং ফিলিপিনো (৪৪৬৫)।
সাইফুদ্দিন বলেন, মালয়েশিয়া ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন বা এর ১৯৬৭ সালের প্রোটোকলের স্বাক্ষরকারী না হলেও, ফেরত পাঠানোর নীতি মেনে চলে। নীতিগতভাবে, মালয়েশিয়া ইউএনএইচসিআর কার্ডধারীদের তৃতীয় কোনো দেশে পুনর্বাসনের জন্য না হলে তাদের বহিষ্কার করে না।
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ২০২৪ সালে ৮৬২৭ জন শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থীকে বিদেশে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ৯৪৭ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে, প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে।
এএমএ/এএসএম