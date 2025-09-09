ভেনিসে ঐতিহাসিক নৌকা বাইচ
ইতালির ভেনিসে ৭ সেপ্টেম্বর উদযাপন করা হয় ঐতিহাসিক নৌকা বাইচ। রঙ-বেরঙের শতশত নৌকা রাজকীয় সাজে সজ্জিত হয়ে অংশ নিয়েছে এই উৎসবে।
নৌকার মাঝিরা রাজকীয় পোশাকে সেজে দেশটির গ্রান ক্যানেলের পানিতে শোভাযাত্রা করেছেন, যা দেখতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন ক্যানেলপাড়ে।
প্রায় দুই লাখ পর্যটক সরাসরি উৎসবটি উপভোগ করেছেন। দর্শকরা করতালি দিয়ে, নেচে গেয়ে-বাঁশির শব্দে নৌকা চালকদের উৎসাহ দেন। উৎসব উপলক্ষে গ্রান ক্যানেলের আশপাশের রেস্তোরাঁ ও পানশালাগুলো পর্যটকে পূর্ণ হয়ে ওঠে। নারীদের জন্য আলাদা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, ক্যানেলপাড়ে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। ভ্রমণকারীরা বিভিন্ন দেশ থেকে এ উৎসব উপভোগ করতে আসেন। অনেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আসেন। কেউ কেউ স্মার্টফোনে সরাসরি সম্প্রচারও করছিলেন।
ভেনিসের মেয়র লুইজি ব্রুনেরো উৎসবটি সরাসরি উপভোগ করেন এবং উপস্থিত সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেন। উল্লেখ্য, তেরো শতকে শুরু হওয়া এই নৌকা বাইচ উৎসব প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের প্রথম রোববার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
এমআরএম/জিকেএস