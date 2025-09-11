কুয়েত সফরে যাচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল

কুয়েত সফরে যাচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল
কুয়েত চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আমন্ত্রণে বাংলাদেশ থেকে একটি উচ্চপর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল কুয়েত সফরে যাচ্ছে। প্রতিনিধিদল কুয়েত চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবে।
কুয়েতের বাংলাদেশ দূতাবাস এ উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে দূতাবাসের মাল্টিপারপাস হলরুমে কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
দূতাবাসের কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগ্রহী প্রবাসী ব্যবসায়ীদের নাম, সিভিল আইডি নম্বর ও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে hoc.kuwait@mofa.gov.bd -এ ইমেইল পাঠিয়ে নিবন্ধন করতে হবে।
বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব কুয়েতের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক মঈন উদ্দিন সরকার সুমন দূতাবাসের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, কুয়েত চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আমন্ত্রণে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল কুয়েত সফরে আসছে এটা যেমন বাংলাদেশের জন্য আনন্দের খবর, তেমনই প্রবাসীদের জন্যও গর্বের বিষয়। বাংলাদেশ দূতাবাস এক্ষেত্রে প্রশংসার দাবিদার। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই বৈঠকের মাধ্যমে কুয়েতের বাজারে বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের সম্প্রসারণ ঘটবে, কুয়েতে অবস্থানরত অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সুসম্পর্ক দৃঢ় হবে এবং স্থানীয় বাজারে বাংলাদেশি পণ্য অগ্রাধিকার পাবে।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে বহু প্রসিদ্ধ ও সম্ভাবনাময় কোম্পানি রয়েছে। তারা চাইলে সরকারি পর্যায়ে কুয়েত চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে সমন্বয় করে পণ্যের প্রদর্শনী আয়োজন করতে পারে। এতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থা তৈরি হবে এবং বাংলাদেশি পণ্যের প্রতি উৎসাহ বাড়বে।
