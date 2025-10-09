সরকারবিহীন নেপালে ব্যাপক লুটপাট, ব্যাংকে ডাকাতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৩ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সরকারবিহীন নেপালে ব্যাপক লুটপাট, ব্যাংকে ডাকাতি
নেপালে ব্যাপক লুটপাট-ভাংচুর/ ছবি: খবর হাব

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে চলমান অরাজকতার সুযোগ নিয়ে ব্যাংক লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বনেশ্বর শাখার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যাংকের কর্মীরা জানান, তাদের ব্যাংকে ডাকাতি চলছে। এতে ধারণা জোরদার হয়েছে যে, সংগঠিত অপরাধী চক্র চলমান বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিচ্ছে।

এক ব্যাংককর্মীর ভাষ্য অনুযায়ী, যারা লুটপাট চালাচ্ছিল তারা ‘জেন জি আন্দোলনের’ সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, বরং অন্য অরাজক গোষ্ঠী যারা বিক্ষোভকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে।

এছাড়াও, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে বিভিন্ন শপিংমল, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালাতে দেখা গেছে।

সরকার পতনের পর নেপালের রাজধানীতে এখনো টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। গত সোমবার পুলিশের কঠোর দমন-পীড়নে বহু মানুষ নিহত হন, যা দেশজুড়ে ক্ষোভের জন্ম দেয়। এর জেরে ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা পার্লামেন্ট ভবন, সুপ্রিম কোর্ট ও সিংহ দরবারে আগুন ধরিয়ে দেয়। মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত এসব স্থানে আগুন জ্বলতে থাকে, গুরুত্বপূর্ণ নথি ও অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়।

যদিও জেন জি সংগঠকরা বারবার সরকারি স্থাপনা আক্রমণ না করার আহ্বান জানিয়েছেন, তবুও কিছু বিক্ষোভকারী সরকারি ভবনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালিয়েছে।

এ অবস্থায় নেপালি সেনাবাহিনী ঘোষণা দিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১০টা থেকে সেনা সদস্যরা মাঠে নামবে। সেনাবাহিনী জেন জি নেতৃত্বকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছে।

সূত্র: খবর হাব
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।