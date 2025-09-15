লন্ডনে বোরকা পরায় বাংলাদেশিকে হেনস্তা, প্রতিবাদ করায় ছেলেকে মারধর

লন্ডনে বোরকা পরায় বাংলাদেশিকে হেনস্তা, প্রতিবাদ করায় ছেলেকে মারধর
লন্ডনে বোরকা পরায় হেনস্তার শিকার হয়েছেন এক বাংলাদেশি নারী। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় তার ছেলেকে মারধর করা হয়েছে। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) লন্ডনের হিথ্রো এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, এক বাঙালি নারীকে বোরকা পরা অবস্থায় দেখে বাজে মন্তব্য করেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। এ ঘটনায় প্রতিবাদ করায় ওই বাংলাদেশিকে মারধর করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই নারীকে বাজে মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় বেজবল ব্যাট দিয়ে ছেলের মাথায় আঘাত করতে থাকেন এবং তাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেন। এ সময় কয়েকজন ব্যক্তি এসে তাদের সাহায্য করেন এবং ওই ব্যক্তিকে গাড়ি থামাতে বললে তিনি দ্রুত পালিয়ে যান।
হামলার শিকার ব্যক্তির এক আত্মীয় জানান, হামলার দিন ছেলে তার মাকে বাংলাদেশ থেকে আসায় হিথ্রো থেকে আনতে যান। বাসায় ফেরার পথে রাস্তায় একটি জায়গায় থামেন কিছু খাওয়ার জন্য। সেখানে গাড়ি থামানোর পরপরই ওই ব্যক্তিসহ আরও কয়েকজন বোরকা পরা দেখে বাজে মন্তব্য শুরু করেন। ছেলে প্রতিবাদ করায় হামলা শুরু করেন।
আহত ছেলেটি চিকিৎসা শেষে বাসার রয়েছেন বলে জানা গেছে। তারা পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ড এলাকায় থাকেন।
এমআরএম/জিকেএস