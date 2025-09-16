  2. প্রবাস

মালদ্বীপে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলার সেবা চালু

মোহাম্মদ মাহামুদুল
মোহাম্মদ মাহামুদুল মোহাম্মদ মাহামুদুল মালদ্বীপ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩২ এএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মালদ্বীপে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলার সেবা চালু

মালদ্বীপ প্রবাসীদের জন্য ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলার সেবা চালু করেছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। এর অংশ হিসেবে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল ১১–১৪ সেপ্টেম্বর দেশটির থিনাধু আইল্যান্ডে সেবা দেন।

প্রতিনিধি দলটির নেতৃত্ব দেন ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মো. সোহেল পারভেজ। দলের অন্য সদস্যরা ছিলেন তৃতীয় সচিব মো. জিল্লুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা শিরিন ফারজানা, কল্যাণ সহকারী আল মামুন পাঠান ও কনস্যুলার সহকারী এবাদ উল্লাহ।

রাজধানী মালে থেকে প্রায় ৪৬৫ কিলোমিটার দূরের গাফ ঢাল এটলের অন্তর্ভুক্ত থিনাধু দ্বীপে সরাসরি বিমানবন্দর না থাকায় তারা স্থানীয় বিমানে কাধিদু বিমানবন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে নৌপথে দ্বীপে যান।

দুই দিনব্যাপী (১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর) ক্যাম্পে প্রায় ২ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি ই-পাসপোর্ট, এমআরপি এনরোলমেন্ট এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সদস্য কার্ড গ্রহণ করেন। এতে প্রবাসীদের সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হয় বলে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

মালদ্বীপে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলার সেবা চালু

ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মো. সোহেল পারভেজ বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠানো, কল্যাণ বোর্ডের কার্ড গ্রহণ, স্থানীয় আইন-কানুন মেনে চলা ও স্বাস্থ্যসচেতন থাকার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে প্রবাসীদের সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি তিনি ভিসা-দালাল চক্র থেকে বিরত থাকা এবং অবৈধ ব্যবসা কিংবা মাদক সংক্রান্ত কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন।

সফরকালে প্রতিনিধি দলটি থিনাধু সিটি কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে প্রবাসীদের সমস্যায় সহযোগিতা এবং আনডকুমেন্টেড বাংলাদেশিদের বৈধকরণে সহায়তার অনুরোধ জানায়। কাউন্সিল এ বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে।

সফর শেষে প্রবাসীদের মাঝে খেলাধুলার সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়।

এমআরএম/জিকেএস

প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, গল্প-আড্ডা, আনন্দ-বেদনা, অনুভূতি, স্বদেশের স্মৃতিচারণ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লেখা পাঠাতে পারেন। ছবিসহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা - jagofeature@gmail.com