চীন-মালয়েশিয়া এয়ার সিল্ক রোড: কার্গো সংযোগে নতুন দিগন্ত
চীন ও মালয়েশিয়ার মধ্যে কার্গো পরিবহনে কৌশলগত অংশীদারত্ব আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণকে আরও জোরদার করছে। কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং চীনের ঝেংঝো জিনঝেং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সরাসরি সংযোগকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এ সহযোগিতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ঝেংঝো-কুয়ালালামপুর ‘এয়ার সিল্ক রোড’ ফোরাম ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনে জানানো হয়, এই উদ্যোগ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় কেএলএ এবং সিগোওকে আঞ্চলিক লজিস্টিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবে। মালয়েশিয়ার পরিবহন মন্ত্রী অ্যান্থনি লোক সিউ ফুক বলেন, এই অংশীদারত্ব ই-কমার্স, ইলেকট্রনিক্স, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং তাজা পণ্যের মতো উচ্চমূল্যের খাতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।
মন্ত্রী আরও জানান, কেএলএকে কেন্দ্রীয় কার্গো হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে অবকাঠামো, ডিজিটাল লজিস্টিকস এবং কাস্টমস ব্যবস্থায় বিনিয়োগ জোরদার করা হবে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মূল বাজারে দ্রুত প্রবেশাধিকার সম্ভব হবে।
অন্যদিকে, মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত চীনা দূতাবাসের চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স ঝেং জুয়েফাং বলেন, হেনান প্রদেশ ও মালয়েশিয়া ঝেংঝো-মালয়েশিয়া রুটে আন্তর্জাতিক কার্গো ফ্লাইট বাড়ানোর বিষয়ে একমত হয়েছে। এটি ‘এয়ার সিল্ক রোড’ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
ফোরামে চীন ও মালয়েশিয়ার শিল্পখাতের মধ্যে একাধিক চুক্তি সই হয়, যার মধ্যে রয়েছে বিমান পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃষি রপ্তানি উন্নয়ন, কোল্ড চেইন লজিস্টিকস এবং বাণিজ্য সহজিকরণ।
এমআরএম/জিকেএস