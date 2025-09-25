অবৈধ মুদ্রা লেনদেনের অভিযোগে মালদ্বীপে বাংলাদেশি আটক
মালদ্বীপের ভেলানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থসহ এক প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ।
পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রিসোর্ট স্ট্যান্ডের কাছে অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তির নাম রফিকুল ইসলাম (৩০)। তার কাছ থেকে ৬৮ হাজার মালদিভিয়ান রুপিয়া, ১ হাজার ৭০০ মার্কিন ডলার এবং বিভিন্ন দেশের মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে রফিকুল ইসলাম মালদ্বীপে অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন। পরে তাকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক ১৫ দিনের হেফাজতের নির্দেশ দেন।
এ ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।
মালদ্বীপে বর্তমানে সরকারি ডলার বিনিময় হার ১ মার্কিন ডলার = ১৫.৪২ মালদিভিয়ান রুপিয়া হলেও কালোবাজারে এই হার ২০ রুপিয়ার বেশি।
