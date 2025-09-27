মিশরে নতুন নীতি
বিদেশি যাত্রীদের জন্য মোবাইল ফোনে শুল্কমুক্ত সুবিধা সীমিত
মিশরের শুল্ক বিভাগ ঘোষণা করেছে, বিদেশ থেকে আনা মোবাইল ফোনে শুধু মিশরীয় পাসপোর্টধারীরা শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবেন।
অন্যদিকে, বিদেশি পাসপোর্টধারীরা তিন মাসের জন্য সাময়িক শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবেন এবং এজন্য কোনো পূর্ব নিবন্ধন প্রয়োজন হবে না। তবে, যদি তারা শুল্ক পরিশোধ করতে চান, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অর্থ দিতে হবে।
এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ও শুল্ক বিভাগ যৌথভাবে ‘তেলিফোনি’ নামের একটি ই-সিস্টেম চালু করে, যার মাধ্যমে আমদানি করা স্মার্টফোন নিবন্ধন ও শুল্ক আদায় করা হয়।
প্রত্যেক বিদেশফেরত যাত্রীকে একটি করে আমদানি করা মোবাইল ফোন শুল্ক ছাড়াই আনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে শর্ত হলো—ফোনটি কাস্টমস জোনে ঘোষণা করতে হবে এবং তথ্য নিবন্ধন করতে হবে, অথবা ‘তেলিফোনি’ অ্যাপের মাধ্যমে তা রেজিস্টার করতে হবে।
এছাড়া, জানুয়ারিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আমদানিকৃত ফোনের মালিকরা ৯০ দিনের মধ্যে শুল্ক পরিশোধ করবেন (যদি তারা মিশরে অবস্থান করেন), অথবা দেশে প্রবেশের সময় ফোনটি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাবেন (যদি তারা কেবল ভিজিটর হন)।
শুল্ক বিভাগ আরও জানায়,শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিদেশ থেকে আনা মোবাইল ফোনের ওপর শুল্ক হার নির্ধারণ করা হয়েছে, ফোনের মূল্যের ৩৭.৫ শতাংশ হিসেবে, যা মালিকের দ্বিতীয় ফোনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
এমআরএম