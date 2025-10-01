কুয়েতে ট্যাংকার উল্টে নোয়াখালীর বাসিন্দা নিহত

কুয়েতে ট্যাংকার উল্টে নোয়াখালীর বাসিন্দা নিহত
কুয়েতে পানিবাহী ট্যাংকার উল্টে নোয়াখালীর এক বাসিন্দা নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুর ১২টার দিকে খাইরান থেকে ওয়াফরা যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বাংলাদেশির নাম শফিকুল ইসলাম। তিনি নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার ডুমুরিয়া ইউনিয়নের মতইন গ্রামের বদিউজ্জামানের ছেলে।
শফিকুলের সহকর্মী শাওন সাহা বলেন, ‘ঘটনাটি আমার এলাকায় হয়েছে। শুনতে পেয়েছি, শফিক ভাই খাইরান থেকে ট্যাংকার নিয়ে ওয়াফরা আসার সময় এক কুয়েতি নাগরিকের গাড়ি হঠাৎ করে সামনে চলে আসে। তখন তাকে বাঁচাতে গিয়ে ট্যাংকাটি উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ যায় তার।’
শফিকুলের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়া শেষে তা দ্রুত দেশে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা।
একিউএফ/জিকেএস