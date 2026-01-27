  2. প্রবাস

গ্রিসে বিস্কুট কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৫

মতিউর রহমান মুন্না
মতিউর রহমান মুন্না মতিউর রহমান মুন্না , গ্রিস প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
গ্রিসে বিস্কুট কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৫
গ্রিসে বিস্কুট কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৫/ছবি- সংগৃহীত

গ্রিসের ত্রিকালা শহরের কাছে একটি বিস্কুট কারখানায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। দেশটির গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, সোমবার ভোর রাতে ‘ভিওলান্তা’ নামের ওই কারখানায় হঠাৎ বিস্ফোরণের পর আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় রাতের শিফটের শ্রমিকরা ভেতরে অবস্থান করছিলেন।

প্রথমে চারজন কর্মীর মরদেহ উদ্ধার করা হলেও পরে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে আরও একজনের মরদেহ পাওয়া যায়। এতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচজনে দাঁড়ায়। নিহতরা সবাই কারখানার কর্মী এবং অধিকাংশই নারী।

এ ঘটনায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে একজন দমকল কর্মী রয়েছেন। আহতদের গ্রিসের ত্রিকালার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টে ভুগছেন বলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

গ্রিক ফায়ার সার্ভিসের বরাতে পত্রিকাগুলো জানায়, আগুন নেভাতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং উদ্ধার কাজে ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে গ্যাস লিক বা যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার পর গ্রিসজুড়ে শোকের নেমে এসেছে। সরকার নিহতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে এবং কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এমআরএম

প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, গল্প-আড্ডা, আনন্দ-বেদনা, অনুভূতি, স্বদেশের স্মৃতিচারণ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লেখা পাঠাতে পারেন। ছবিসহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা - [email protected]