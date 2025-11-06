মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ১৮৪ অবৈধ অভিবাসী আটক

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ১৮৪ অবৈধ অভিবাসী আটক
মালয়েশিয়ার নেগেরি সেম্বিলান রাজ্যের নিলাই এলাকায় একটি ব্যাটারি কারখানায় অভিযান চালিয়ে ১৮৪ জন অননুমোদিত অভিবাসী শ্রমিককে আটক করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ। বুধবার সকালে পরিচালিত এই অভিযানে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অভিবাসন আইনের নানা অনিয়মের অভিযোগে আটক করা হয়।
রাজ্য ইমিগ্রেশন বিভাগের পরিচালক কেনিথ তান আই কিয়াং জানান, আটককৃতদের মধ্যে ১৬৩ জন পুরুষ ও ২১ জন নারী রয়েছেন। তারা বাংলাদেশ, মিয়ানমার, পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক, যাদের বয়স ২০ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে।
প্রায় চার ঘণ্টার অভিযানে মোট ২১৯ জন বিদেশি শ্রমিককে যাচাই করা হয়, যার মধ্যে ১৮৪ জনকে আটক করা হয়।
পরিচালক জানান, স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালিত হয়—যেখানে অনুমতি ছাড়া কাজ করা ও বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া অবস্থান করার অভিযোগ ওঠে।
তিনি বলেন, অভিযান চলাকালে কিছু বিদেশি শ্রমিক বিদ্যুৎ সরবরাহ যন্ত্রের আড়ালে এবং কারখানার পণ্যের স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আটককৃতদের নেগেরি সেম্বিলানের লেংগেং অভিবাসন আটক কেন্দ্রে রাখা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা চলছে।
কেনিথ তান আরও জানান, আটকদের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন আইন ১৯৫৯/৬৩, পাসপোর্ট আইন ১৯৬৬ এবং ইমিগ্রেশন প্রবিধান ১৯৬৩ অনুসারে বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, বৈধ পাস ও ভ্রমণ নথি না থাকা, মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসায় থাকা এবং অনুমোদনবিহীনভাবে কাজ করা।
অভিযানটি ইমিগ্রেশন বিভাগের চলমান তৎপরতার অংশ, যার লক্ষ্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে অননুমোদিত বিদেশি শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস করা।
