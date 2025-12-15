স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কার্যালয়ে অভিমুখে শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১০ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টায় জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারসহ তিন দাবিতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কার্যালয় ঘেরাওয়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কার্যালয় অভিমুখে মার্চ শুরু করেছে ডাকসু।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর ১ টার দিকে সমবেত ছাত্র-জনতা নিয়ে ডাকসু ভবনের সামনে থেকে মার্চ শুরু করেন তারা। এসময় তাদের জাহাঙ্গীরের দুই গালে, পেঁয়াজ মারো তালে তালে, সুশীলতার দিন শেষ, জবাব চায় বাংলাদেশ, এক হাদি হাসপাতালে, লক্ষ হাদি রাজপথে, আমরা সবাই হাদি হবো, হাদির মুখে কথা কবোসহ নানা স্লোগান দিতে দেখা যায়।

ডাকসুর সমাজসেবাবিষয়ক সম্পাদক এবি জুবায়ের জানান, আমরা ডাকসুর সামনে থেকে বিক্ষোভ-মিছিল নিয়ে টিএসসি হয়ে সচিবালয়ের সামনে অবস্থান নেবো।

