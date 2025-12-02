খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মালয়েশিয়ায় বিএনপির দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মালয়েশিয়ায় বিএনপির দোয়া মাহফিল
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় মালয়েশিয়ার চৌকিট শাখা বিএনপির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল হয়েছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এ দোয়া পরিচালনা করেন সুরাও চৌকিট মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ আশফাক হোসাইন।
চৌকিট বিএনপির উপদেষ্টা সুমন চৌধুরীর সভাপতিত্বে মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন শাখা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সহ-সভাপতি তালহা মাহমুদ।
বিএনপির সিনিয়র নেতা আনোয়ার পারভেজের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. কাজী সালাহ উদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলী খান জুয়েল, শ্রমিক দলের সহ-সভাপতি কামাল হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল বাশার আকন।
উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার শাহজালাল, মো. জহির, চৌকিট বিএনপির উপদেষ্টা মনির হোসেন, বিএনপি নেতা রফিক সরকার, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর সরদার, সাধারণ সম্পাদক সুমন হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন মাল, সাংগঠনিক সম্পাদক কবির হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, বিএনপি নেতা মো. মিন্টু, মো. সুমন, মোহাম্মদ মিজানসহ অন্য নেতাকর্মীরা।
একিউএফ