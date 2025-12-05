বাংলাদেশিসহ ১১২ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠালো মালয়েশিয়া

বাংলাদেশিসহ ১১২ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠালো মালয়েশিয়া
বাংলাদেশিসহ ১১২ অভিবাসীকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত নোটিশে বলা হয়, দেশটির কেদাহ প্রদেশের ইমিগ্রেশন বিভাগ ৩ ডিসেম্বর সাজা শেষে ১১২ জন অবৈধ অভিবাসীকে তাদের দেশে পাঠিয়েছে।
কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কেএলআইএ-১ এবং কেএলআইএ-২ ফ্লাইটের মাধ্যমে এসব অভিবাসীকে নিজ নিজ দেশে পাঠানো হয়।
ফেরত যাওয়া অভিবাসীদের মধ্যে ৭৬ জন পুরুষ ও ৩৬ জন নারী। তারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, লাওস এবং বুর্কিনা ফাসোসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক বলে জানা গেছে। তবে এর মধ্যে কতজন বাংলাদেশি রয়েছেন তা নোটিশে উল্লেখ করা হয়নি।
মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে বসবাসরত বিদেশিদের শনাক্ত, আটক ও নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে এটি কেদাহ ইমিগ্রেশন বিভাগের চলমান অভিযান ও আইনগত প্রয়াসের অংশ।
এএমএ