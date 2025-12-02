মালয়েশিয়ায় টপ নিয়োগদাতা সম্মাননা

মালয়েশিয়ায় টপ নিয়োগদাতা সম্মাননা
মালয়েশিয়ায় কর্মক্ষেত্রে উৎকর্ষতা, উদ্ভাবন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং সুস্থ কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলায় অসাধারণ ভূমিকা রাখা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সম্মান জানাতে ‘টপ নিয়োগদাতা সম্মাননা ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সম্প্রতি কুয়ালালামপুরের দ্য সেন্ট রেজিসের অভিজাত বলরুমে ‘জাদুকরী মুখোশবলয় উৎসব’ থিমে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি খাতের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে মাইক্যারিয়ারফেয়ারের প্রধান নির্বাহী ড্যানিয়েল চং কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব, নিষ্ঠা ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষতা উদযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
পরে জমকালো ডিনার, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দলীয় সংগীত, বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনা ও আয়নার নৃত্য সমগ্র পরিবেশকে করে তোলে প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর।
এই বছর ছয়টি প্রধান বিভাগ এবং ২৪টি উপবিভাগে শ্রেষ্ঠদের সম্মাননা দেওয়া হয়। মূল বিভাগগুলো হলো-বছরের সেরা নিয়োগদাতা, সেরা কর্মস্থল, স্নাতকদের পছন্দের নিয়োগদাতা, বছরের সেরা মানবসম্পদ দল, বছরের সেরা প্রধান নির্বাহী (ব্যক্তিগত), বছরের সেরা মানবসম্পদ নেতা (ব্যক্তিগত)।
ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি কোম্পানি, সরকারি সংস্থা, তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এ আয়োজনে অংশ নেন।
সেরা নিয়োগদাতা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে সম্মাননা পেয়েছেন, আজলান মারজুকি শাহ-রেকায়া ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন, নোরিউহানিস নাসির-ট্রন ম্যানেজমেন্ট, আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাজউদ্দিন-বিবিরি হোস্টেল এম্পায়ার, নিকলাস এনজি চাই পিন-অ্যাবাভ ক্রিয়েটিভ ইভেন্টস, মিকি এনজি মোই চিন-অ্যাবাভ ক্রিয়েটিভ ইভেন্টস, লিম হুং কেয়াট-রিফ রাফ পেইন্ট কাস্ট, চিয়া আহ কেয়ং-সেগি ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি, দাতো’ ইন্দেরা মাহমুদ মোহদ নাওয়াবি-ইয়ায়াসান পাহাং, দাতো’ মোহদ ইজানি ঘানি-মালয়েশিয়া বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, দাতো’ মাহমুদ আব্বাস-পিকেএনএস।
বছরের সেরা মানবসম্পদ নেতা: রিদজুয়ান বুয়াসান-জেল্যান্ড গ্রুপ, এনজি লি ফেং-সেগি ভ্যালু হোল্ডিংস, ট্রেসি পোহ গেক কিম-টেলিফ্লেক্স মেডিক্যাল, শারিফাহ শাফিনি-ল্যারিঞ্জিয়াল মাস্ক কোম্পানি, জেসন দেন-বুস্ট, ইয়ভোন তান ইয়ে ওয়ের্ন- ডেটাক্সেট মালয়েশিয়া, তান লিন ইম-টেলিফ্লেক্স মালয়েশিয়া, ইনতান শাহিরা-এয়ারএশিয়া, ফিবি পান-রেডিয়াম ডেভেলপমেন্ট, নাদিয়া তান আবদুল্লাহ-মালয়েশিয়া বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, আজুরা রামলি-পিকেএনএস।
বছরের সেরা মানবসম্পদ দল: মালয়েশিয়া বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, এয়ারএশিয়া, ওয়াটসনস মালয়েশিয়া, মেসরা রিটেইল সার্ভিসেস। বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে, অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে আরও উন্নত কর্মসংস্কৃতি, উদ্ভাবন ও নেতৃত্ব বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন।
এমআরএম