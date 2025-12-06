মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রেমিক যুগলের মৃত্যু

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রেমিক যুগলের মৃত্যু
মালয়েশিয়ার তেঙ্গানুর হুলু তেঙ্গানু এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন প্রেমিক যুগল। আগামী ২৫ ডিসেম্বর তাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
হুলু তেঙ্গানু জেলা পুলিশ প্রধান সুপারিনটেনডেন্ট শরউদ্দিন আবদুল ওহাব স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানান, নিহতরা হলেন- কালান্তানের মেলরের কামপুং মেনাতি এলাকার বাসিন্দা হাসান শাজালী (৫২) এবং গুআ মুসাংয়ের সুযাইমা চে আজিজ (৩৪)। দু’জনই একই বিদ্যালয় সেকোলাহ কেবানগসান (এসকে) লেবিরে কর্মরত ছিলেন। হাসান শাজালী শিক্ষক এবং সুযাইমা ক্যান্টিন কর্মী ছিলেন।
বিকেল প্রায় ৫টা ৩০ মিনিটে স্থানীয়দের ফোনে দুর্ঘটনার খবর পায় পুলিশ। জানা যায়, একটি টয়োটা ফর্চুনার এসইউভি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, হুলু তেঙ্গানু থেকে গুআ মুসাংগামী পথে যাত্রাকালে দম্পতি ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ও বন্ধ ঘোষণা করা রাস্তার অংশে প্রবেশ করেন। ওই সময় গাড়িটি স্কিড করে সোজা খাদে পড়ে যায়। ধাক্কায় দু’জনই গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।
তাদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হুলু তেঙ্গানু হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্ট ১৯৮৭ এর ধারা ৪১(১) অনুযায়ী তদন্ত চলছে।
এমআরএম