ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল যুবকের, আহত বন্ধু হাসপাতালে

ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল যুবকের, আহত বন্ধু হাসপাতালে
বগুড়ার শিবগঞ্জে ট্রাকচাপায় রতন (২৪) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় তার বন্ধু মারুফ গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে বগুড়া-জয়পুরহাট আঞ্চলিক সড়কের কিচক ইউনিয়নের বলরামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রতন জয়পুরহাট সদর উপজেলার তেঘর এলাকার রামলালের ছেলে। তিনি পেশায় নরসুন্দর (নাপিত) ছিলেন। আহত মারুফ একই এলাকার ভুট্টো মিয়ার ছেলে।
জানা গেছে, রতনসহ মোট আটজন বন্ধু মোটরসাইকেলে করে জয়পুরহাট থেকে বগুড়ার মমইনের দিকে যাচ্ছিলেন। বলরামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে একটি অটোভ্যানকে পাশ কাটাতে গিয়ে জয়পুরহাটগামী একটি দ্রুতগতির ট্রাকের নিচে পড়েন রতন ও মারুফ। এতে ঘটনাস্থলেই রতনের মৃত্যু হয়।
পরে স্থানীয়রা আহত মারুফকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জয়পুরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান শাহিন।
তিনি জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত ট্রাক ও চালককে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।
