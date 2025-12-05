  2. প্রবাস

মালয়েশিয়ায় ডিজিটাল গ্রিন কার্ডে মিলবে নির্মাণশ্রমিকদের বেতন
মালয়েশিয়ায় নির্মাণ-খাতে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন এখন থেকে ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে দেওয়া হবে। সিআইডিবি (কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) নতুন ডিজিটাল গ্রিন কার্ড চালুর ঘোষণা দেওয়ার পরই এই তথ্য জানা গেছে।

কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এই কার্ডটি শ্রমিকদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি এতে থাকবে ই-ওয়ালেট সুবিধা। এর মাধ্যমে শ্রমিকরা নিরাপদে বেতন গ্রহণ, হাজিরা রেকর্ডসহ অন্যান্য আর্থিক সেবা পরিচালনা করতে পারবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনশক্তি বিষয়ক মন্ত্রী আলেকজান্ডার নান্টা লিঙ্গি বলেন, শ্রমিকদের আর শুধু নগদ অর্থ বা কাগজ-ভিত্তিক নথির ওপর নির্ভর করতে হবে না। তাদের পরিচয়, হাজিরা ও বেতন এখন থেকে ডিজিটালি ব্যবস্থাপনা করা যাবে।

ডিজিটাল গ্রিন কার্ডের অন্যতম বড় সুবিধা হচ্ছে ই-ওয়েজেস ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন ন্যায্য, সময়মতো এবং স্বচ্ছভাবে প্রদান নিশ্চিত করা হবে। বেতন সরাসরি শ্রমিকদের ই-ওয়ালেটে জমা হবে এবং এটি দেশের শ্রম আইন মেনে পরিচালিত হবে।

এই পদক্ষেপ মালয়েশিয়ার নির্মাণ-খাতে শ্রমিক সুরক্ষা ও সুবিধা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

