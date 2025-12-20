গ্রিসে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে ১০ বাংলাদেশিকে সম্মাননা
গ্রিসে জাতীয় প্রবাসী দিবস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে সাংবাদিক মতিউর রহমান মুন্নাসহ ১০ বাংলাদেশিকে সম্মাননা ও সনদ দিয়েছে এথেন্সে বাংলাদেশ দূতাবাস।
জাতীয় প্রবাসী দিবস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে গ্রিস থেকে দেশে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী সাতজন প্রবাসী বাংলাদেশি এবং রেমিট্যান্স প্রেরণে সহায়তাকারী তিনটি প্রতিষ্ঠানকেও সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে সম্মাননা স্মারক ও সনদ তুলে দেন গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা রহমান সুমনা এবং অতিথি জাতিসংঘের একটি ট্রাইব্যুনালের বিচারক ক্যাথরিন কুটসোপুলু।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দূতাবাসের সচিব (শ্রম) রাবেয়া বেগম। সম্মাননাপ্রাপ্ত অপর প্রবাসীরা হলেন, সাইদুর রহমান, পারভেজ মিয়া, জামাল হোসেন, আল আমিন, আহসানুল শুভ ও বুলবুল আহমদ।
সম্মাননা পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে, ন্যাশনাল ব্যাংক, ইসলাম মানি ট্রান্সফার ও মায়ামিন মানি ট্রান্সফার এজেন্সি। এর আগে জাতীয় প্রবাসী দিবস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে পাঠানো বাণী পাঠ করা হয়। পরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।
অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত নাহিদা রহমান সুমনা বলেন, বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
সম্মাননাপ্রাপ্ত প্রবাসী সাংবাদিক মতিউর রহমান মুন্না বলেন, প্রবাস জীবন কখনো সহজ নয়। পরিবার, স্বজন আর পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে ভিনদেশে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিদিন এগিয়ে যেতে হয়। সেই পরিশ্রমের ফল যখন বৈধ পথে দেশে পাঠানো রেমিট্যান্স হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে, তখন গর্ব করে বলতে পারি আমি একজন প্রবাসী। আমি আশা করি, এই উদ্যোগ আরও বেশি প্রবাসীকে বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত করবে।
এমআরএম