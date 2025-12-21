কায়রোতে বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ উদ্বোধন
শিক্ষার্থী, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কথা বিবেচনায় দেশীয় সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পৌঁছে দিতে মিশরের রাজধানী কায়রোতে উদ্বোধন করা হয়েছে রেস্তোরাঁ ‘তাজ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড ক্যাফে হাউজ’।
দেশটিতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অধ্যুষিত ইসলামিক কায়রোর তাব্বা এলাকার মাতায়া মুসাব্বিলে শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রেস্তোরাঁটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মুফতি হাফিজুর রহমান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কারি ইউসুফ আজহারী। পরে হামদ ও নাত পরিবেশন করেন মাওলানা ওমর আজহারী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ড. শাহেদুর রহমান আজহারী ও শায়খ আখতারুজ্জামান আজহারী।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চেয়ারম্যান শায়খ আজিজ তরফদার আজহারী, আবু বক্কর আজহারী, মো. মনির আজহারী, মোহাম্মদ সোহাগ আজহারী, মোহাম্মদ আবদুর রহমান আজহারীসহ মিশরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা।
উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা প্রয়াত ওসমান হাদিকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে তার ত্যাগ, সততা, ধৈর্য ও অটুট ঈমানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়, যা উপস্থিত সবার হৃদয় স্পর্শ করে।
মাওলানা মাহফুজ আল আজহারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রয়াত হাদির মাগফিরাত, ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, পাশাপাশি দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত শেষে রেস্টুরেন্টের পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে রাতের খাবার দেওয়া হয়।
