মালয়েশিয়া প্রবাসীদের প্রীতি ফুটসাল ম্যাচ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সংগঠন বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন মালয়েশিয়ার (বিএসওএম) উদ্যোগে একটি প্রীতি ফুটসাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) মালয়েশিয়ার আমপাং পার্কের মাঠে আয়োজিত এই ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাছাইপর্বের মাধ্যমে নির্বাচিত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।
ম্যাচে গালিবের নেতৃত্বে লাল দল এবং আসিফের নেতৃত্বে সবুজ দল মুখোমুখি হয়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচটি ২–২ গোলে সমতায় শেষ হলে খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার গুরুত্বপূর্ণ গোলে সবুজ দল ৩–২ ব্যবধানে লাল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
ম্যাচে প্রথমে লাল দলের হয়ে এবং পরবর্তীতে সবুজ দলের হয়ে খেলেন জামাল ভূঁইয়া। তার অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব ম্যাচের গতিপথ বদলে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ম্যাচসেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী হুজাইফা।
এই প্রীতি ফুটসাল ম্যাচে প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিদেশিরাও উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামাল ভূঁইয়া।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসওএমের উপদেষ্টা প্রফেসর ডা. আসিফ মাহবুব করিম, ডা. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, ব্যবসায়ী জসিম উদ্দিন এবং সিআইপি সাহাব উদ্দিন।
ম্যাচ শেষে প্রতিক্রিয়ায় জামাল ভূঁইয়া বলেন, মালয়েশিয়ায় এসে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খেলতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে থাকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ঐক্য গড়ে তুলতে সহায়ক।
অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল লিজেন্ড গ্লোবাল এবং ফুড পার্টনার হিসেবে ছিল মৈত্রী এসডিএন বিএইচডি। ফুটসাল ম্যাচের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন বিএসওএম সভাপতি আসাদুল্লাহ আল গালীব, সাধারণ সম্পাদক আদিব, সহ-সভাপতি আসিফ রহমান, সাকিব মিয়া ও নিসাদ তাবাসসুম।
এমআরএম