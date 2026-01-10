কুয়েতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

কুয়েতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প
বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েতের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দেশটিতে বসবাসরত বিভিন্ন পেশাজীবী, ব্যবসায়ী বাংলাদেশিদের সহযোগিতায় ৯ জানুয়ারি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য দূতাবাস প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী ‘স্বাস্থ্য সচেতনতা পরীক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ ক্যাম্প’ এর আয়োজন করা হয়।
এতে কুয়েতে কর্মরত অভিজ্ঞ বাংলাদেশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তচাপ, রক্তে সুগার ইত্যাদি পরীক্ষাসহ প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জরুরি ওষুধ দেওয়া হয়।
কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন, ওএসপি, এডব্লিউসি, পিএসসি উক্ত মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন পেশাজীবী বাংলাদেশি প্রবাসী এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
রাষ্ট্রদূত বক্তব্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ ক্যাম্প আয়োজনে দূতাবাসের এই মহতী উদ্যোগ আগের মতো সার্থক করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসা বিভিন্ন পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, কুয়েতের প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য এই ধরনের বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প ধারাবাহিকভাবে পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি কুয়েতে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।
স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বিশেষ ক্যাম্পে ৭৩৮ জন প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের সেবা দেওয়া হয়। এর মধ্যে কুয়েতের ওয়াফ্রা এলাকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্য থেকে ১৩২ জন প্রবাসীকর্মীকে বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান করা হয় এবং তাদের দূতাবাসে যাতায়াতের জন্য পরিবহন সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়।
এছাড়াও কুয়েতের অন্যান্য এলাকায় বসবাসরত ৬০৬ জন বাংলাদেশিকর্মীর ‘আগে আসলে আগে পাবেন’ ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেবা গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বিশেষ এই ক্যাম্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়।
এমআরএম/এমএস