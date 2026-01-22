গণভোটে ঐকমত্য, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নিয়ে মালয়েশিয়ায় আলোচনা সভা

গণভোটে ঐকমত্য, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নিয়ে মালয়েশিয়ায় আলোচনা সভা
মালয়েশিয়ায় রাষ্ট্র সংস্কারে গণভোট ও ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নিয়ে সর্বদলীয় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়ার উদ্যোগে বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে, কুয়ালালামপুরের রাঁধুনি বিলাস রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নেন।
আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া বিএনপির সহ-সভাপতি ড. এস এম রহমান তনু, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিশ মালয়েশিয়ার সভাপতি মোহাম্মদ তকি উল্লাহ এবং এবি পার্টির মালয়েশিয়ার সদস্য সচিব ড. সোহেল মাসুদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।
সভায় ২০২৬ সালের প্রস্তাবিত গণভোটের প্রেক্ষাপট, গণভোটের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন, রাষ্ট্র সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ পুনর্গঠনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেওয়া সব রাজনৈতিক দলই গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। এতে প্রবাসে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঐকমত্যের চিত্র ফুটে ওঠে।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মালয়েশিয়া ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক এবং সঞ্চালনা করেন সংগঠনের মুখ্য সংগঠক আল আমিন।
এমআরএম/এমএস