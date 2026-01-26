জার্মানিতে নির্বাচনি সভা
‘প্রবাসীদের প্রথম ভোট হোক ধানের শীষে’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আমেজ এখন আর দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা এখন প্রবাসেও দলের প্রতীক ধানের শীষের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।
শনিবার জার্মানির বাণিজ্যিক শহর ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি অডিটোরিয়ামে বিএনপি জার্মানি শাখা আয়োজন করেছিলে ধানের শীষের প্রচার সভা।
‘প্রবাসীদের প্রথম ভোট, ধানের শীষের পক্ষে হোক’ ‘দেশ গড়ার শপথ নিন, ধানের শীষে ভোট দিন’ এমন নানান স্লোগানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এবং দেশের মানুষকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন জার্মানি বিএনপির নেতাকর্মীরা।
জার্মানি বিএনপির সিনিয়র নেতা মাসুদ রেজার সভাপতিত্বে এই নির্বাচনি প্রচারণায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জার্মানি বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বিএনপির ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্য দেওয়ান শফিকুল ইসলাম।
বিএনপি নেতা নিয়াজ হাবিবের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন- বিএনপি নেতা মোজাম্মেল হক, জুয়েল খান, শাখাওয়াত হোসেন, আনিসুর রহমান, কায়সার শামীম, মঞ্জু সরকার, নিজাম সরকার, শাহজাহান আলী, দোলন খান, বাবুল খান, কুরবান আলী, সর্দার নিয়াজ, আল আমিন রিয়াজ, মাহবুবুর রহমান আরাফাত, রেজাউল করিম অন্তর, কাজী মিফতা, গুলজার আহমেদ ভুঁইয়া।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে দেওয়ান শফিকুল ইসলাম বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার।
তিনি বলেন, বিগত স্বৈরাচারী সরকার দেশের সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে ফলে দেশ এখন গভীর সংকটে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য বিএনপির বিকল্প নেই।
প্রচার সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশকে সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বের। তারা বলেন, বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তারেক রহমানই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। আর তাই দেশে এবং প্রবাসে সকলকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে সরকার গঠনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান তারা। তারা দেশে এবং প্রবাসে সবাইকে ধানের শীষকে বিজয়ী করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।
এমআরএম