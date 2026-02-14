মালয়েশিয়ার ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক বাংলাদেশিদের পাশে হাইকমিশন
মালয়েশিয়ায় আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের সার্বিক পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ হাইকমিশন কুয়ালালামপুরের একটি প্রতিনিধিদল কেদাহ রাজ্যের আলোর সেতার ডিটেনশন ক্যাম্প পরিদর্শন করেছে।
বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার মোসাম্মৎ শাহানারা মনিকার নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধি দলটি ক্যাম্পে আটক পাঁচজন বাংলাদেশি নাগরিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় প্রতিনিধিদল আটক ব্যক্তিদের পরিচয়, আটক হওয়ার কারণ, আইনগত অবস্থান ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে।
সাক্ষাৎকালে আটক বাংলাদেশিদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিস্থিতি, স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং অন্যান্য সমস্যার বিষয়েও আলোচনা করা হয়। তারা তাদের অভিজ্ঞতা, আটক হওয়ার প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের কথা প্রতিনিধিদলের কাছে তুলে ধরেন।
ডেপুটি হাই কমিশনার তাদের আশ্বস্ত করেন, বাংলাদেশ হাইকমিশন বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ও কনস্যুলার সহায়তা প্রদানে সচেষ্ট থাকবে।
হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের যে কোনো আইনি জটিলতা বা প্রশাসনিক সমস্যার ক্ষেত্রে কনস্যুলার সেবা ও সহায়তা প্রদান তাদের অন্যতম দায়িত্ব। সেই ধারাবাহিকতায় আটক প্রবাসীদের খোঁজখবর নেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দ্রুত সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে।
পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল ডিটেনশন ক্যাম্পের সার্বিক পরিবেশ, আবাসন ও মৌলিক সুবিধাসমূহও পর্যবেক্ষণ করে। আটক বাংলাদেশিদের মানবিক মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।
মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন সময় অভিবাসন সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন, ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া বা অন্যান্য প্রশাসনিক জটিলতার কারণে প্রবাসীরা আটক হয়ে থাকেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন নিয়মিতভাবে আটক নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, আইনি সহায়তা প্রক্রিয়া তদারকি এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।
ডেপুটি হাই কমিশনার মোসাম্মৎ শাহানারা মনিকার নেতৃত্বে এ পরিদর্শন প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা ও মানবিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।
এমআরএম