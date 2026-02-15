  2. প্রবাস

কোন পথে হাঁটবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প?

প্রবাস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৫ এএম, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম

বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক পারস্পরিক শুল্ক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু পোশাকপণ্যে শর্তসাপেক্ষ সুবিধা মিলেছে। যে দেশে রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে এবং যেখানে চার মিলিয়নেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান এই শিল্পে-সেখানে এ উন্নয়ন অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে সুযোগকে নিরাপত্তা ভেবে ভুল করা যাবে না। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানিবাজারে বাংলাদেশের অংশ প্রায় ১০–১১ শতাংশ। ভিয়েতনামের অংশ ২০ শতাংশের বেশি, আর ভারতও শক্ত প্রতিযোগী। নতুন শুল্ক কাঠামোর আওতায় নির্দিষ্ট কিছু বাংলাদেশি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শূন্য পারস্পরিক শুল্কে প্রবেশ করতে পারবে, যেখানে সাধারণ হার ১৯ শতাংশ। এতে স্বল্পমেয়াদে প্রতিযোগিতায় একটি বাড়তি সুবিধার জানালা তৈরি হয়েছে।

অর্থনৈতিক পূর্বাভাস বলছে, শুল্কসুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগানো গেলে আগামী দুই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের অংশ ১-২ শতাংশ পয়েন্ট বাড়তে পারে। অর্থমূল্যে তা বছরে অতিরিক্ত ১ থেকে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে পারে। রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতির জন্য এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। কিন্তু শুল্কছাড় একা দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করে না।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বর্তমানে মিশ্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উচ্চ সুদের হার, সতর্ক ভোক্তা ব্যয় এবং খুচরা বিক্রিতে ওঠানামা—সব মিলিয়ে চাহিদার ধরন বদলাচ্ছে। পোশাক ক্রয়ে এখন শুধু দামের বিষয়টি নয়; টেকসই উৎপাদন ও ব্র্যান্ডের সুনামও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

সাম্প্রতিক সরবরাহব্যবস্থার ব্যাঘাতের অভিজ্ঞতার পর খুচরা বিক্রেতারা মজুত ব্যবস্থাপনায় আরও সতর্ক হয়েছেন। একই সঙ্গে অনলাইন বিক্রি বাড়ছে, কিন্তু প্রচলিত খুচরা দোকানগুলো চাপের মুখে রয়েছে।

এছাড়া টেকসই মানদণ্ড, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্বচ্ছতা ও কমপ্লায়েন্স শর্ত ধীরে ধীরে কঠোর হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে সরবরাহের বৈচিত্র্য আনার আলোচনা সোর্সিং সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে।

সংক্ষেপে, যুক্তরাষ্ট্রের পোশাকবাজার এখনো বড় ও আকর্ষণীয়। তবে এটি আগের চেয়ে বেশি প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং বেশি দাবি–নির্ভর।

বৈশ্বিক পোশাকশিল্প দ্রুত বদলাচ্ছে। ক্রেতারা এখন গতি, টেকসই উৎপাদন, মানসম্মত কমপ্লায়েন্স এবং পণ্যের বৈচিত্র্যকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। খরচে সুবিধা এখনও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটিই আর যথেষ্ট নয়। ভিয়েতনাম তাদের সরবরাহব্যবস্থা ও লজিস্টিক দক্ষতা শক্তিশালী করেছে। ভারতের রয়েছে বিস্তৃত টেক্সটাইল ইকোসিস্টেম ও বাড়তে থাকা সিনথেটিক ফাইবার সক্ষমতা। বাংলাদেশের উচিত আত্মতুষ্টি নয়, কাঠামোগত সংস্কারের পথে এগোনো।

প্রথমত, শুল্ক সুবিধাকে নিশ্চিত অর্ডারে রূপান্তর করাই এখন প্রধান অগ্রাধিকার। কারখানাগুলোকে ‘রুলস অব অরিজিন’ ও মানসংক্রান্ত সব শর্ত পূরণ করতে হবে। যোগ্য পণ্য যেন বিলম্ব ছাড়াই বাজারে পৌঁছায়, সেজন্য সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, মূল্য শৃঙ্খলের উচ্চস্তরে উঠতে হবে। বাংলাদেশ এখনো মূলত বেসিক নিটওয়্যার ও কম মুনাফার পণ্যে নির্ভরশীল। অথচ পারফরম্যান্স ওয়্যার, টেকনিক্যাল টেক্সটাইল ও সিনথেটিক ব্লেন্ডের মতো উচ্চমূল্যের খাত দ্রুত বাড়ছে। বৈচিত্র্য না আনলে মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার চাপ থেকে মুক্তি মিলবে না।

তৃতীয়ত, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পে জরুরি বিনিয়োগ দরকার। বৈশ্বিক চাহিদা দ্রুত মান–মেড ফাইবারের দিকে ঝুঁকছে। দেশে এই খাতে উৎপাদন সীমিত থাকায় আমদানিনির্ভরতা ও ব্যয় অস্থিরতা বাড়ছে। তাই সিনথেটিক টেক্সটাইল সক্ষমতা গড়ে তুলতে কৌশলগত ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ অপরিহার্য।

চতুর্থত, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে মজুরি বৃদ্ধি স্বাভাবিক। সমাধান মজুরি কমিয়ে রাখা নয়, বরং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। অটোমেশন, ডিজিটাল উৎপাদনব্যবস্থা এবং দক্ষতা উন্নয়নকে জাতীয় অগ্রাধিকার দিতে হবে। উৎপাদনশীলতা না বাড়লে বাড়তি মজুরি প্রতিযোগিতা ক্ষয় করবে।

পঞ্চমত, লজিস্টিক সংস্কার অপরিহার্য। বন্দরে বিলম্ব, কাস্টমস জটিলতা এবং জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন—এসবই অদৃশ্য ব্যয় তৈরি করে। সরবরাহ সময়ে সামান্য উন্নতিও রপ্তানি সক্ষমতায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বাণিজ্য প্রতিযোগিতা শুধু শুল্কের ওপর নির্ভর করে না; নির্ভরযোগ্যতা ও গতি সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে, রপ্তানি বহুমুখীকরণ জরুরি। পোশাক খাতে অতিনির্ভরতা অর্থনীতিকে বহিরাগত ধাক্কার ঝুঁকিতে রাখে। ওষুধশিল্প, হালকা প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ও কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত শিল্পকে সমান্তরালে এগিয়ে নিতে হবে। বহুমুখীকরণ কোনো বিকল্প নয়; এটি অর্থনৈতিক সুরক্ষা।

যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া এই শুল্ক–সুবিধা বাংলাদেশের জন্য কিছুটা সময় এনে দিয়েছে। কিন্তু এটি সাফল্যের নিশ্চয়তা নয়। প্রতিযোগীরা মানিয়ে নেবে। বৈশ্বিক চাহিদা বদলাবে। মানদণ্ড আরও কঠোর হবে।

শুল্ক–সুবিধার পাশাপাশি পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তির সঙ্গে যুক্ত কাঠামোগত শর্তগুলোর জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে কঠোরতর ‘রুলস অব অরিজিন’, শ্রম অধিকার বাস্তবায়ন, পরিবেশগত মানদণ্ড এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের পূর্ণ স্বচ্ছতা। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা এখন কাঁচামাল থেকে উৎপাদন পর্যন্ত পূর্ণ ট্রেসেবিলিটি এবং পরিবেশ, সামাজিক ও সুশাসন (ESG) মানদণ্ড মেনে চলার প্রমাণ চান। এসব পূরণে প্রযুক্তি, নিয়ন্ত্রক সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে বিনিয়োগ প্রয়োজন।

একই সঙ্গে জ্বালানি নির্ভরযোগ্যতা, লজিস্টিক জট, মজুরি চাপ এবং ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার মতো অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জও দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। সমন্বিত সংস্কার ছাড়া কেবল শুল্কসুবিধা দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে পারবে না।

মূল প্রশ্ন হলো—বাংলাদেশ কি এই সময়কে শিল্পের রূপান্তরের সুযোগ হিসেবে নেবে, নাকি সাময়িক স্বস্তি হিসেবেই দেখবে?
ইতিহাস বলে, যারা বাণিজ্যসুযোগকে কাঠামোগত সংস্কারে রূপ দিতে পারে, তারাই দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করে। যারা কেবল অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকারের ওপর নির্ভর করে, তারা টেকসই সাফল্য পায় না।

বাংলাদেশ এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। আগামী দুই বছর ঠিক করে দেবে-তৈরি পোশাক খাত কেবল কম দামের উৎপাদক হিসেবেই থাকবে, নাকি উচ্চমূল্য, প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবেশসম্মত বৈশ্বিক নেতৃত্বে উন্নীত হবে। সুযোগ বাস্তব। দায়িত্বও তেমনি।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক,
খণ্ডকালীন শিক্ষক (পিএইচডি অধ্যয়নরত), অর্থনীতি বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া

