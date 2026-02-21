  2. প্রবাস

রমজানে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে নতুন সূচি

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:২৫ এএম, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি- সংগৃহীত

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের দাপ্তরিক কার্যসূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) ও দূতালয় প্রধান প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং জালান আম্পাংয়ে অবস্থিত পাসপোর্ট সার্ভিস সেন্টারসহ সংশ্লিষ্ট সব অফিস রমজান মাসে নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুযায়ী পরিচালিত হবে:

অফিস চলাকালীন সময়সূচি

সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার
সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩:৩০ মিনিট পর্যন্ত (নামাজের বিরতি: দুপুর ১:৩০ মিনিট থেকে ১:৪৫ মিনিট পর্যন্ত)।

শুক্রবার
সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩:৩০ মিনিট পর্যন্ত (নামাজের বিরতি: দুপুর ১:০০টা থেকে ২:০০টা পর্যন্ত। হাইকমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ নতুন সময়সূচি অনুসরণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

