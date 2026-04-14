বার্লিনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঈদ পুনর্মিলনী
সুদূর জার্মানিতে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে বার্লিনে বর্ণাঢ্য ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনব্যাপী এই আয়োজনে ছিল নানা উৎসবমুখর কার্যক্রম, যা উপস্থিত সবার হৃদয়ে দেশের ঈদের আবহকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে।
সকাল থেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে একে একে অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।
ছোট-বড় সবার মাঝে ছিল এক অন্যরকম উচ্ছ্বাস। অনেকেই ঐতিহ্যবাহী পাঞ্জাবি, শাড়ি ও সালওয়ার-কামিজ পরে উপস্থিত হন, যেন প্রবাসের মাটিতেই তৈরি হয়েছিল ছোট্ট এক বাংলাদেশ।
শিশুদের হাসি-আনন্দে মুখর ছিল পুরো পরিবেশ। বিভিন্ন খেলাধুলা অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। অনুষ্ঠানের প্রতিটি মুহূর্তে ছিল হাসি, উল্লাস আর আনন্দে ভরপুর।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আয়োজকরা জানিয়েছেন, নতুন প্রজন্মকে নিজেদের শেকড়, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত করতে তাদের এই আয়োজন।
তারা জানান, নতুন প্রজন্মের সন্তানরা যেন জানতে পারে আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্ক।
অতিথিরা জানান, এই মিলনমেলা তাদের দেশের ঈদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রবাসের কর্মব্যাস্ত জীবনের মাঝে এই ধরনের আয়োজন সবাইকে উজ্জীবিত করে এবং কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এই ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ।
