নামাজের সময়সূচি: ১৪ আগস্ট ২০২৫

প্রকাশিত: ০৫:৫৯ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
নামাজের সময়সূচি: ১৪ আগস্ট ২০২৫

আজ বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২ বাংলা, ১৯ সফর ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৪:১৩ মিনিট।
> জোহর- ১২:০৭ মিনিট।
> আসর- ৪:৩৯ মিনিট।
> মাগরিব- ৬:৩৮ মিনিট।
> ইশা- ৭:৫৬ মিনিট।

> আজ সূর্যাস্ত- ৬:৩২ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৫:৩৩ মিনিট।

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

বিয়োগ করতে হবে-
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।

যোগ করতে হবে-
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

