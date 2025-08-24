  2. ধর্ম

কোরআন থেকে শিক্ষা

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সদকা করার সওয়াব

ওমর ফারুক ফেরদৌস
প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের (সদকার) উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করলো সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ’ দানা। আর আল্লাহ যাকে চান বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর তারা যা ব্যয় করেছে, তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল।

হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকা বাতিল কোরো না। ওই ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। তারপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়লো, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেললো। তারা নিজেদের কাজের ফল কিছুই পাবে না; আল্লাহ কাফেরদের পথ প্রদর্শন করেন না।

আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজদেরকে সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে পড়েছে প্রবল বৃষ্টি। ফলে তা দ্বিগুণ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টি যথেষ্ট। আর আল্লাহ তোমরা যা আমল কর, সে ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।

(সুরা বাকারা: ২৬১-২৬৫)

এ আয়াতগুলো থেকে যে শিক্ষা ও নির্দেশনা আমরা পাই:

১. শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সদকা করলে বা দ্বীনের পথে ব্যয় করলে আল্লাহ তাআলা তার সওয়াব সাতশ’ গুণ বা আরও বাড়িয়ে দেন।

২. সদকার সওয়াব লাভ করার অন্যতম শর্ত হলো, সদকা করার পর পেছনে খোঁটা বা অন্যান্য কষ্ট না দেওয়া। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সদকার প্রতিদান শুধু আল্লাহ তাআলার কাছে আশা করে। আল্লাহ তাআলা তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। আখেরাতে তাদের ভয় বা চিন্তার কারণ থাকবে না।

৩. দান করে খোঁটা দেওয়ার চেয়ে দান না করে উত্তম কথা বলে বিদায় দেওয়া উত্তম। অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্য চাইলে কেউ যদি সুন্দরভাবে বলে ‘এখন কিছু দিতে পারছি না, মাফ করুন’, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে দান করে কিন্তু পরে ওই দানের কথা বলে খোঁটা দেয়।

৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষকে দেখানোর জন্য দান করলে অথবা দান করে পরবর্তীতে তা নিয়ে খোঁটা দিকে ওই দানের সওয়াব পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য অল্প দান করলেও আল্লাহ তাআলা তার সওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

